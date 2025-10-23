È Allegri ma sembra Conte | Scudetto? Il nostro obiettivo è…

Allegri. Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa una gara che nasconde più insidie di quanto sembri. Il suo Milan, reduce dal successo contro la Fiorentina e attualmente in vetta alla classifica, è chiamato a confermare la propria continuità di risultati contro una neopromossa ostica: “ Contro il Pisa sarà una partita complicata. È una squadra fisica, che ha già messo in difficoltà Roma e Napoli. Dobbiamo affrontarla con il giusto atteggiamento, perché se la prendiamo sottogamba rischiamo grosso. Bisogna dare seguito a quanto fatto finora e continuare a vincere “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

