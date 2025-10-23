Dzeko critico | Ruolo? Non voglio dire tanto sennò mister Pioli si arrabbia

La Fiorentina di Pioli, dopo due sconfitte consecutive in Serie A trova la vittoria contro il Rapid Vienna in Conference League. Con questa vittoria i viola consolidano la loro posizione al vertice del girone grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Le dichiarazioni di Pioli (anche in risposta a Dzeko). Nella conferenza stampa post-partita, Pioli ha commentato il successo su Rapid Vienna dicendo: « Conferma dei passi avanti già visti con la Roma? Io credo che da questi momenti si esca puntando sulle situazioni. Oggi puntavamo sull’essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. Magari dalle prossime faremo altri passi avanti in altre situazioni». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

