Dzeko critico | Ruolo? Non voglio dire tanto se no il mister si arrabbia

La Fiorentina di Pioli, dopo due sconfitte consecutive in Serie A trova la vittoria contro il Rapid Vienna in Conference League. Con questa vittoria i viola consolidano la loro posizione al vertice del girone grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Le dichiarazioni di Pioli. Nella conferenza stampa post-partita, Pioli ha commentato il successo su Rapid Vienna dicendo: « Conferma dei passi avanti già visti con la Roma? Io credo che da questi momenti si esca puntando sulle situazioni. Oggi puntavamo sull’essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. Magari dalle prossime faremo altri passi avanti in altre situazioni». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dzeko critico: «Ruolo? Non voglio dire tanto, se no il mister si arrabbia»

