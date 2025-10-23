Dzeko al volo! Il primo gol con la Fiorentina è bellissimo Rapid Vienna ko

La Fiorentina non sbaglia. Anche in Austria, contro il Rapid Vienna, i viola non lasciano scampo agli avversari: finisce 3-0 per la squadra toscana, che sale così a quota sei punti nel girone. Ad aprire le danze è Ndour al 9’, seguito dal raddoppio di Dzeko al 49’ e dal sigillo finale di Gudmundsson all’88’. Una vittoria netta che regala serenità a Pioli e all’ambiente viola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko al volo! Il primo gol con la Fiorentina è bellissimo, Rapid Vienna ko

