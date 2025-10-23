Dybala-Gasp scintille Paulo | Roma troppo moscia Il tecnico | No lottato fino alla fine
Giudizi opposti dopo la sconfitta (1-2) col Viktoria Plzen all'Olimpico. Dybala: "In settimana ci diciamo le cose, vediamo i video ma poi non riusciamo a metterle in campo". Gasperini: "Non penso sia una questione di cattiveria o carattere, ma in attacco qualcuno non segna da troppo tempo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
?L'unica frase fatta che adoriamo: FORZA #ROMA! Ci avevano spappolato l’anima con la fortuna nelle prime giornate di campionato. Poi Gasp che vuole fare il fenomeno, e #Dybala punta: vivaddio, oggi gioca la Roma ? Danilo Per La Roma #ASRoma - X Vai su X
Gasp: "C'è tanta gente che non segna da tempo, bisogna farsi esame di coscienza". Dybala: "Mancata..." - Il tecnico della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il ko in Europa League contro il Viktoria Plzen ... Scrive tuttosport.com
Roma al tappeto, Dybala accusa e Gasperini replica. "Mancata la cattiveria". "Davanti non segnano". Tifosi contro il tecnico - Roma al tappeto, polemica a distanza tra Dybala e Gasperini dopo la sconfitta interna in Europa League contro il Viktoria Plzen ... Riporta sport.virgilio.it
Dybala 'falso nueve', Minotti: "Gasp vuole togliere riferimenti alla difesa del Torino" - Mossa a sorpresa di Gasperini che, in vista del match tra Roma e Torino, lancia dal primo minuto Paulo Dybala in avanti con alle spalle El Aynaoui e Soulé. Da tuttomercatoweb.com