Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko in Europa League | Se sottovaluti le avversarie questo è il risultato così non vinceremo mai Lo sfogo della Joya

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko europeo: l’argentino critica l’atteggiamento della squadra, la mancanza di cattiveria e chiede una reazione. Una notte amara, una sconfitta che complica maledettamente il cammino europeo e che fa scattare l’allarme. La  Roma cade in casa per 2-1 contro il  Viktoria Plzen  nella terza giornata della League Phase di  Europa League, restando ferma a soli 3 punti in classifica. Una prestazione deludente, culminata con un ko inaspettato, che ha scatenato la rabbia di  Paulo Dybala. L’argentino, pur segnando il suo 200° gol in carriera, non ha usato mezzi termini per criticare l’atteggiamento della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

dybala durissimo sulla roma dopo il ko in europa league se sottovaluti le avversarie questo 232 il risultato cos236 non vinceremo mai lo sfogo della joya

© Juventusnews24.com - Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko in Europa League: «Se sottovaluti le avversarie questo è il risultato, così non vinceremo mai». Lo sfogo della Joya

Contenuti che potrebbero interessarti

dybala durissimo roma dopoLe parole di Paulo Dybala dopo Roma-Viktoria Plzen - "Penso che oggi, al contrario della partita contro l'Inter, abbiamo creato meno. Secondo asroma.com

dybala durissimo roma dopoDybala non basta, la Roma cade ancora: il Viktoria Plzen vince 2-1 - 3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Altra serata amara per la Roma che gioca una partita sottotono e tecnicamente imprecisa contro il Viktoria Plzen e perde in casa per 1- Segnala quotidianodelsud.it

dybala durissimo roma dopoRoma, Dybala duro: "Passo indietro rispetto all'Inter? Abbiamo creato meno e siamo entrati mosci" - Ancora uno scivolone per la Roma, caduta in casa nuovamente dopo lo 0- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Durissimo Roma Dopo