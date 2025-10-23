Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko in Europa League | Se sottovaluti le avversarie questo è il risultato così non vinceremo mai Lo sfogo della Joya

Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko europeo: l’argentino critica l’atteggiamento della squadra, la mancanza di cattiveria e chiede una reazione. Una notte amara, una sconfitta che complica maledettamente il cammino europeo e che fa scattare l’allarme. La Roma cade in casa per 2-1 contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League, restando ferma a soli 3 punti in classifica. Una prestazione deludente, culminata con un ko inaspettato, che ha scatenato la rabbia di Paulo Dybala. L’argentino, pur segnando il suo 200° gol in carriera, non ha usato mezzi termini per criticare l’atteggiamento della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala durissimo sulla Roma dopo il ko in Europa League: «Se sottovaluti le avversarie questo è il risultato, così non vinceremo mai». Lo sfogo della Joya

