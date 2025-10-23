Dumfries nella Top XI della terza giornata di Champions League | un riconoscimento meritato

Inter News 24 Dumfries è stato inserito tra i migliori XI dell’ultima giornata di UEFA Champions League: le ultime sul laterale olandese. Denzel Dumfries è stato inserito nella Top XI della terza giornata di Champions League stilata da UEFA.com, un riconoscimento che premia la sua ottima prestazione con l’Inter contro l’Union SG. Il laterale destro nerazzurro si unisce ad altri grandi nomi in un reparto difensivo di alta qualità, che comprende il portiere Vicario, la coppia centrale Van Dijk e Gabriel, e l’esterno sinistro Nuno Mendes. La Top XI della terza giornata (4-3-3). Il centrocampo è dominato dalla giovane promessa del Bayern Monaco, Karl, affiancato da Nmecha e Fermin Lopez. 🔗 Leggi su Internews24.com

