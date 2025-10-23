Dumfries nella Top XI della terza giornata di Champions League | un riconoscimento meritato
Inter News 24 Dumfries è stato inserito tra i migliori XI dell’ultima giornata di UEFA Champions League: le ultime sul laterale olandese. Denzel Dumfries è stato inserito nella Top XI della terza giornata di Champions League stilata da UEFA.com, un riconoscimento che premia la sua ottima prestazione con l’Inter contro l’Union SG. Il laterale destro nerazzurro si unisce ad altri grandi nomi in un reparto difensivo di alta qualità, che comprende il portiere Vicario, la coppia centrale Van Dijk e Gabriel, e l’esterno sinistro Nuno Mendes. La Top XI della terza giornata (4-3-3). Il centrocampo è dominato dalla giovane promessa del Bayern Monaco, Karl, affiancato da Nmecha e Fermin Lopez. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
L'Inter travolge l'Union SG, il poker è servito: sblocca #Dumfries, raddoppia #Lautaro, tris di #Calhanoglu su rigore, segna anche #Esposito. Terza vittoria di fila in Champions - X Vai su X
TRE VITTORIE SU TRE: SUPER INTER IN CHAMPIONS LEAGUE! I nerazzurri battono 4-0 l’Union Saint-Gilloise e trovano la terza vittoria in altrettante partite di Champions League! Dumfries e Lautaro nel primo tempo, Calhanoglu ed Esposito nella ripre - facebook.com Vai su Facebook
Inter, con Dumfries possibile la terza via. Da Holm a Sugawara: tre nomi in caso di addio - Parliamo di Denzel Dumfries, esterno olandese in scadenza di contratto nel 2025 con l'Inter. Come scrive tuttomercatoweb.com
Dumfries: “L’Inter non può vivere senza la ThuLa? Non è vero. Arna e Mehdi sono top” - L’Inter trova i tre punti al 90': i nerazzurri vincono la terza giornata di Champions League contro lo Young Boys grazie a una rete realizzata da Marcus Thuram. Riporta gianlucadimarzio.com
Tra Inter e Dumfries c’è pure la terza via - L’Inter, grazie all’accordo verbale raggiunto con l’entourage dell’attaccante argentino, ha definito il tris di rinnovi di contratto con cui voleva idealmente ... Si legge su tuttosport.com