Duello sui fondi per la Sanità De Pascale contesta i vincoli | Tocca alle Regioni decidere
I soldi in più che ci sono in finanziaria per la Sanità "non coprono più prestazioni, ma consentono di non ridurre quelle che già stiamo facendo". Lo sottolinea il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, tornando sui fondi aggiunti dal Governo. Ora, dal "governo dell’autonomia", de Pascale si aspetta che le Regioni possano destinare quei 2,4 miliardi in base alle loro esigenze specifiche, non siano insomma vincolati come destinazione. "Il dialogo che dobbiamo fare col governo è che questi fondi – afferma de Pascale – siano realmente liberi da poter utilizzare. Perché girano già delle bozze, delle circolari dove si dice che tot deve andare alla sanità accreditata, tot deve andare alla farmaceutica e così via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
