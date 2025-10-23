Due velivoli militari russi sorvolano lo spazio aereo lituano

Nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, intorno alle 18 ora locale (le 17 in Italia), due velivoli militari russi hanno attraversato per breve tempo lo spazio aereo della Lituania, nei pressi del confine con l’oblast di Kaliningrad. L’incursione ha spinto l’aeronautica militare spagnola, impegnata nella missione Nato di pattugliamento nei Paesi baltici, a far decollare due Eurofighter Typhoon per intercettare e scortare gli aerei fuori dal territorio lituano. Su X, il presidente Gitanas Nauseda ha denunciato l’episodio definendolo «una palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale della Lituania», aggiungendo che «il ministero degli Esteri convocherà i rappresentanti dell’ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

