Due velivoli militari russi sorvolano lo spazio aereo lituano
Nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, intorno alle 18 ora locale (le 17 in Italia), due velivoli militari russi hanno attraversato per breve tempo lo spazio aereo della Lituania, nei pressi del confine con l’oblast di Kaliningrad. L’incursione ha spinto l’aeronautica militare spagnola, impegnata nella missione Nato di pattugliamento nei Paesi baltici, a far decollare due Eurofighter Typhoon per intercettare e scortare gli aerei fuori dal territorio lituano. Su X, il presidente Gitanas Nauseda ha denunciato l’episodio definendolo «una palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale della Lituania», aggiungendo che «il ministero degli Esteri convocherà i rappresentanti dell’ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nelle ultime 24 ore, la Cina ha inviato verso Taiwan otto aerei militari e nove navi portando rispettivamente a 92 e 66 il numero di aerei e navi rilevati nello Stretto dall’inizio del mese. Lo annuncia il ministero della Difesa di Taipei su X. Quattro velivoli si sono i - facebook.com Vai su Facebook
Ad Atitech la manutenzione degli aerei militari di Airbus Defence and Space https://ilsole24ore.com/art/ad-atitech-manutenzione-aerei-militari-airbus-defence-and-space-AHHtnKID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Due aerei russi violano lo spazio aereo lituano - 78 russi hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine tra il Paese baltico e l'oblast di Kaliningrad. Riporta ansa.it
Due aerei russi entrano nello spazio aereo lituano, Nauseda: palese violazione - Due aerei russi hanno violato lo spazio aereo lituano vicino al confine con l'enclave russa di Kaliningrad. Si legge su msn.com
Scramble, aerei militari russi violano lo spazio aereo lituano. Vilnius: «Atto sconsiderato e pericoloso» - Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale ... Da msn.com