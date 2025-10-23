Due treni speciali per Roma | la Cgil in piazza contro la legge di bilancio

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil Liguria ha annunciato, attraverso una nota stampa, l’organizzazione di due treni speciali che sabato 25 ottobre porteranno a Roma un migliaio di partecipanti per la manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”. L’iniziativa, promossa dalla confederazione, nasce per protestare contro la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Giornata tragica sui binari di Roma: due morti in poche ore. Circolazione nel caos - Sono ancora sotto choc capotreni e macchinisti in servizio martedì sulle linee ferroviarie di Roma. Si legge su romatoday.it

Treni, ripresa la circolazione sulla linea Roma-Pisa: per colpa di un incendio Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 4 ore - Pisa la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo un incendio in prossimità dei binari fra Grosseto e Alberese. Lo riporta leggo.it

Ritardi fino a due ore per Alta Velocità sulla Roma-Napoli: quali sono i treni coinvolti - Con un aggiornamento ulteriore, diffuso alle ore 18, Trenitalia comunica che "i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, subire limitazioni di percorso ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Due Treni Speciali Roma