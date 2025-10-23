Due rapine a segno e una tentata | esecuzione della pena per un giovane
MESAGNE - Ritenuto responsabile di due rapine, andate in porto, e di una terza, solo tentata, per lui si aprono le porte del carcere. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'anticrimine del commissariato di Mesagne hanno eseguito un provvedimento di esecuzione della pena a carico del 24enne Cosimo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
