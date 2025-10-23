Due rapine a segno e una tentata | esecuzione della pena per un giovane

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Ritenuto responsabile di due rapine, andate in porto, e di una terza, solo tentata, per lui si aprono le porte del carcere. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'anticrimine del commissariato di Mesagne hanno eseguito un provvedimento di esecuzione della pena a carico del 24enne Cosimo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

due rapine segno tentataRapine in serie in poche ore, arrestato 16enne - La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine georgiana e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata, ric ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

due rapine segno tentataRapine a distributori con maschera Scream nel Napoletano: arrestati 2 banditi - La Polizia ha fermato due uomini di 34 e 30 anni, accusati di 11 colpi messi a segno a distributori tra Somma Vesuviana, Sant’Anastasia ... Da 2anews.it

due rapine segno tentataTre rapine in meno di due mesi, minorenne finisce in carcere - Due rapine andate a segno ed una tentata in meno di due mesi: per un minorenne residente in Trentino si aprono le porte del carcere, in un istituto di custodia per minori fuori regione, dove dovrà sco ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Rapine Segno Tentata