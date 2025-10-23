Due ingressi gratuiti alla Reggia di Caserta | i dettagli per visitare il complesso vanvitelliano

Due giornate di cultura e bellezza aperte a tutti. Sabato 2 novembre e martedì 4 novembre, in occasione rispettivamente della “Domenica al Museo” e della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, sarà possibile accedere gratuitamente alla Reggia di Caserta, uno dei simboli più straordinari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

