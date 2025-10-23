Due incidenti sulla A9 in pochi minuti | soccorsi in codice rosso nella galleria Monte Olimpino
Disagi sull’autostrada A9, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.Il primo, il più serio, è avvenuto intorno alle 13.20 in direzione nord, all’interno della galleria Monte Olimpino, nel tratto tra Milano e Como. Due auto si. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
A pochi giorni dalla 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito la necessità che il lavoro, quello vero, sia anche sicuro. In un messaggio destinato alla presidente della Comm - facebook.com Vai su Facebook
Due incidenti a pochi metri di distanza: un’auto finisce su una rotatoria https://ift.tt/jhsBZcU https://ift.tt/u7apzUJ - X Vai su X
Due incidenti in poche ore. Aurelia, fuori strada nella notte. Poi tamponamento tra ’curiosi’ - Grosseto, 15 settembre 2025 – Due incidenti accaduti nel giro di poche ore, più o meno nello stesso punto, sulla statale Aurelia, sempre lei. lanazione.it scrive
Fano, due incidenti stradali gravi in poche ore: frontale moto - scooter sulla Provinciale, bicicletta urtata da un'auto alle Terrazze. Doppio intervento dell'eliambulanza - Secondo incidente è avvenuto alla rotatoria di via Aldo Moro, davanti al complesso delle Terrazze, intorno alle ore 18:30: coinvolta una donna moldava, di 42 anni, in bicicletta. Scrive corriereadriatico.it
Due incidenti mortali a pochi chilometri distanza al Brennero - In autostrada del Brennero nel primo pomeriggio si sono verificati due incidenti mortali, ad appena cinque chilometri di distanza. Come scrive ansa.it