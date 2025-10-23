Due incidenti sulla A9 in pochi minuti | soccorsi in codice rosso nella galleria Monte Olimpino

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi sull’autostrada A9, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.Il primo, il più serio, è avvenuto intorno alle 13.20 in direzione nord, all’interno della galleria Monte Olimpino, nel tratto tra Milano e Como. Due auto si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

