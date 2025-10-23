Due gondole hanno navigato sul Tevere

Per la prima volta nella storia, due gondole hanno navigato sul Tevere, portando nel cuore di Roma la tradizione millenaria della Serenissima. A promuovere l'iniziativa sono stati Confcooperative Lavoro e Servizi e il Consorzio Gondolieri di Venezia, che associa oltre 440 gondolieri.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

