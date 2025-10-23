Due eventi Rotary per sensibilizzare sulla lotta contro la poliomielite
BRINDISI - Il 24 ottobre il mondo celebra il World Polio Day, la Giornata mondiale della Poliomielite, e anche Brindisi risponde presente con una serie di iniziative promosse dai Rotary Club cittadini per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione e sul traguardo, ormai vicino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giovedì 23 Ottobre l’#Incavò ospiterà un evento davvero speciale: “Una cena senza un Senso” organizzata dal Rotary Club Pozzallo-Ispica. Una cena al buio pensata per sensibilizzare i partecipanti al mondo dei disabili visivi e con uno scopo benefico: r - facebook.com Vai su Facebook