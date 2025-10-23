Due eventi Rotary per sensibilizzare sulla lotta contro la poliomielite

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il 24 ottobre il mondo celebra il World Polio Day, la Giornata mondiale della Poliomielite, e anche Brindisi risponde presente con una serie di iniziative promosse dai Rotary Club cittadini per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione e sul traguardo, ormai vicino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Due Eventi Rotary Sensibilizzare