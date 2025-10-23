Due cani aggrediscono ferocemente un capriolo | la polizia provinciale salva l’animale e multa il padrone

Nella mattinata di ieri gli agenti della polizia provinciale sono intervenuti a Grandola ed Uniti dopo la segnalazione di una cittadina che aveva assistito all’aggressione di un capriolo da parte di due cani. L’attacco, durato almeno trenta minuti, ha messo a dura prova l’animale, poi soccorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

Sarebbero più di 10 i cani che in alcune ore della giornata si radunano nel piazzale ed aggrediscono i visitatori e chI va a sversare alle isole ecologiche. Appello a Comune ed Asl. Servizio di Nicoletta Caraglia #itv - facebook.com Vai su Facebook

Paura a San Pelino, due cani aggrediscono una signora e la sua cagnolina: “La padrona è fuggita” - Paura a San Pelino di Avezzano: due cani aggrediscono una signora e la sua cagnolina. Come scrive marsicalive.it

Aggrediti dai loro cani a Mignanego, coppia ricoverata in ospedale - Genova – Una coppia è finita all’ospedale nella serata di oggi, poco prima delle 20, dopo essere stata ferita dai propri cani, due grossi pastori maremmani, sulle alture di Mignanego, nell’entroterra ... Scrive ilsecoloxix.it

Pistoia, bimbo aggredito da due cani in giardino: salvo grazie alla nonna - Gli animali erano fuggiti da una proprietà vicina Paura in località San Baronto, nel comune di Lamporecchio (Pistoia), dove un bambino ... Da msn.com