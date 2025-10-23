Due auto in fiamme a Enemonzo i vigili del fuoco le trainano per spegnere l' incendio

Nella serata di ieri, 23 ottobre, intorno alle 21.30, un incendio ha coinvolto due automobili – una a benzina e l’altra a diesel – parcheggiate nel garage di un’abitazione isolata in via Nazionale, a Enemonzo. Per domare le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo hanno dovuto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

due auto fiamme enemonzoDue auto in fiamme a Enemonzo, i vigili del fuoco le trainano per spegnere l'incendio - È successo nella prima serata di ieri, 23 ottobre: l'abitazione era direttamente sopra le fiamme. udinetoday.it scrive

