Due auto in fiamme a Enemonzo i vigili del fuoco le trainano per spegnere l' incendio
Nella serata di ieri, 23 ottobre, intorno alle 21.30, un incendio ha coinvolto due automobili – una a benzina e l’altra a diesel – parcheggiate nel garage di un’abitazione isolata in via Nazionale, a Enemonzo. Per domare le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo hanno dovuto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
