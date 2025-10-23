Ducati Monster | nuovo motore e design Prezzo

La nuova Monster segna la quinta generazione di una leggenda nata nel 1992. Cambia tutto, ma resta fedele al motto “tutto ciò che serve, niente di più”. Un V2 da 890 cc, 111 cavalli, 175 kg e una ciclistica da Superbike in salsa bolognese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ducati Monster: nuovo motore e design. Prezzo

Esplora ogni aspetto e particolare della nuova Ducati Monster.

Ducati Monster 2026: rivoluzione per la naked di Borgo Panigale con motore V2. Ecco come cambia [GALLERY] - Dopo 33 anni dalla nascita dell'icona che ha inventato il segmento delle naked sportive, Ducati presenta la quinta generazione del Monster. Come scrive moto.it

Nuovo motore V2 per guardare al futuro, ma ergonomia e design ritornano al passato. Scopri prestazioni, caratteristiche, versioni e prezzi del Monster Ducati - Nuovo motore V2, ergonomia rinnovata e stile che richiama i modelli passati. Scrive motorbox.com

DUCATI - Monster 2026: tutto ciò che serve, niente di più, design inconfondibile GUARDA LE FOTO - La Casa di Borgo Panigale è orgogliosa di presentare, in un nuovo appuntamento della Ducati World Premiere 2026, la quinta generazione del Monster, una moto che ha scritto un capitolo importante della ... casertafocus.net scrive