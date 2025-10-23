Dublino l’assedio ai migranti dell’hotel Citywest per il presunto stupro di una bambina di 10 anni

Centinaia di manifestanti si sono radunati nella zona ovest di Dublino, davanti all’hotel Citywest, struttura che ospita richiedenti asilo. La protesta, iniziata dopo la notizia di una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di dieci anni, è rapidamente degenerata in scontri con la polizia. Bottiglie, pietre e fuochi d’artificio sono stati lanciati contro gli agenti, che hanno risposto con una massiccia operazione di contenimento. Ventitré persone sono state arrestate. Due membri della polizia, l’An Garda Síochána, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Il sospettato, un uomo di 26 anni, è già comparso in tribunale con l’accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.online