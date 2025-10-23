Droga Usa distruggono un' altra imbarcazione nel Pacifico | tre morti | Dazi media India | Vicino l' accordo con Trump per la riduzione delle tariffe

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fonti al Nyt: il presidente Usa chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

droga usa distruggono un altra imbarcazione nel pacifico tre morti dazi media india vicino l accordo con trump per la riduzione delle tariffe

© Tgcom24.mediaset.it - Droga, Usa distruggono un'altra imbarcazione nel Pacifico: tre morti | Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

Argomenti simili trattati di recente

droga usa distruggono altraNarcotraffico, gli USA distruggono un sottomarino – VIDEO - “È stato un grande onore per me distruggere un enorme sottomarino che portava droga e stava navigando verso gli Stati Uniti lungo una nota rotta di transito del narcotraffico. Da corrieredellacalabria.it

droga usa distruggono altraGli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione di presunti narcotrafficanti, stavolta al largo della Colombia - Mercoledì gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droghe illegali: stavolta l’attacco si è svolto al largo della Colombia, nell’Oceano Pacifico, e non nel mar dei ... Segnala ilpost.it

droga usa distruggono altraVideo: Stati Uniti distruggono una nave di droga venezuelana e uccidono sei narcotrafficanti, rivela Trump - Donald Trump ha utilizzato i suoi social media per celebrare la distruzione di un'altra barca della droga venezuelana, un attacco che avrebbe causato la morte di sei narcotrafficanti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Droga Usa Distruggono Altra