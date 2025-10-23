Droga Usa distruggono un' altra imbarcazione nel Pacifico | tre morti | Dazi media India | Vicino l' accordo con Trump per la riduzione delle tariffe

Fonti al Nyt: il presidente Usa chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droga, Usa distruggono un'altra imbarcazione nel Pacifico: tre morti | Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

Crepet e i Nitazeni, la nuova droga arrivata in Italia più forte del Fentanyl: «Si compra online con un clic. Un disastro come negli anni '70: si distruggono i giovani nell'indifferenza totale» | http://Corriere.it - X Vai su X

Il patrimonio immobiliare faraonico, i buoni rapporti con la politica locale, le estorsioni, le rapine e il traffico di droga, poi la confisca: tramonta la storia criminale del boss 65enne - facebook.com Vai su Facebook

Narcotraffico, gli USA distruggono un sottomarino – VIDEO - “È stato un grande onore per me distruggere un enorme sottomarino che portava droga e stava navigando verso gli Stati Uniti lungo una nota rotta di transito del narcotraffico. Da corrieredellacalabria.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione di presunti narcotrafficanti, stavolta al largo della Colombia - Mercoledì gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droghe illegali: stavolta l’attacco si è svolto al largo della Colombia, nell’Oceano Pacifico, e non nel mar dei ... Segnala ilpost.it

Video: Stati Uniti distruggono una nave di droga venezuelana e uccidono sei narcotrafficanti, rivela Trump - Donald Trump ha utilizzato i suoi social media per celebrare la distruzione di un'altra barca della droga venezuelana, un attacco che avrebbe causato la morte di sei narcotrafficanti. Si legge su msn.com