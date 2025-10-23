Droga smantellata base di spaccio nel Casertano | tre arresti

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono oltre 300 gli episodi di vendita di sostanze stupefacenti contestati alle tre persone arrestate dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; un indagato è finito in carcere, gli altri ai domiciliari. Base operativa dei tre pusher la cittadina di Santa Maria a Vico, nell’area est del Casertano. Dalle indagini realizzate dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che il gruppo criminale era molto attivo, e vendeva decine di dosi al giorno, per un giro d’affari di alcune decine di migliaia di euro al mese; determinanti le immagini di telecamere di videosorveglianza e attività di intercettazione dei sospettati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga, smantellata base di spaccio nel Casertano: tre arresti

Scopri altri approfondimenti

AGGIORNAMENTO #Spaccio di droga – Smantellata “impresa familiare” in Valle di Comino: 3 misure cautelari | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #valledicomino #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

#Modica (RG): smantellata rete criminale dedita al traffico di stupefacenti nei territori delle province di Ragusa e Siracusa. #Carabinieri eseguono 13 misure cautelari ?https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-60-militari-imp - X Vai su X

Smantellata organizzazione di spaccio, 2 tonnellate di hashish sequestrate - Operazione della polizia: le basi del gruppo a Mirafiori e nei comuni della cintura, la droga arrivava dalla Spagna grazie a spedizioni internazionali e veniva distribuita sul territorio con auto e fu ... Lo riporta rainews.it

Caserta, 22 persone arrestate: la rotonda vicino al parco era diventata una centrale dello spaccio - Smantellata una base di spaccio a San Nicola La Strada: 22 arresti per traffico di droga grazie a telecamere e indagini della Polizia. Segnala virgilio.it

Droga, smantellata rete di spaccio tra Ragusa e Siracusa: ai vertici due conviventi - Un’alba di perquisizioni, manette e prove raccolte in mesi di pedinamenti: su richiesta della Procura di Ragusa, il giudice per le indagini preliminari ha ... Riporta pupia.tv