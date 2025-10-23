Droga sequestrata e trapper arrestati | Contro il degrado voce ai giovani

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ operazione Note Stonate della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Varese con perquisizioni, sequestri di armi e droga nonché arresti ha toccato anche la città di Malnate. In manette due componenti del gruppo trap malnatese 167 Gang. L’Amministrazione comunale ringrazia le forze dell’ordine e affronta il tema del futuro del quartiere coinvolto. "Il municipio esprime profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, alla Procura e a tutti gli organi investigativi che con professionalità, coraggio e dedizione hanno portato a termine l’operazione che ha condotto all’arresto di diversi soggetti coinvolti in attività di spaccio e traffico di droga nei boschi del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

droga sequestrata e trapper arrestati contro il degrado voce ai giovani

© Ilgiorno.it - Droga sequestrata e trapper arrestati: "Contro il degrado, voce ai giovani"

Argomenti simili trattati di recente

droga sequestrata trapper arrestatiDroga sequestrata e trapper arrestati: "Contro il degrado, voce ai giovani" - L’ operazione Note Stonate della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Varese con perquisizioni, sequestri di armi e droga nonché arresti ha toccato anche la città di Malnate. Riporta ilgiorno.it

droga sequestrata trapper arrestatiDroga, estorsione e armi a Varese, 19 arrestati: c’è anche il frontman della band trapper 167 Gang - L'operazione, condotta dagli agenti della squadra mobile e coordinata dalla Procura, è stata resa possibile grazie ai servizi di monitoraggio e controllo dell'area boschiva che si trova a Malnate, che ... Come scrive fanpage.it

droga sequestrata trapper arrestatiTrapper riforniva di droga e armi i pusher dei boschi: arrestato il frontman della band «167 Gang» con altre 18 persone - L'operazione «Note stonate» è partita dai controlli nei boschi attorno a Malnate, dove c'era una postazione di spaccio gestita da tre nordafricani. Come scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Sequestrata Trapper Arrestati