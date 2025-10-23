Droga sequestrata e trapper arrestati | Contro il degrado voce ai giovani

L’ operazione Note Stonate della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Varese con perquisizioni, sequestri di armi e droga nonché arresti ha toccato anche la città di Malnate. In manette due componenti del gruppo trap malnatese 167 Gang. L’Amministrazione comunale ringrazia le forze dell’ordine e affronta il tema del futuro del quartiere coinvolto. "Il municipio esprime profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, alla Procura e a tutti gli organi investigativi che con professionalità, coraggio e dedizione hanno portato a termine l’operazione che ha condotto all’arresto di diversi soggetti coinvolti in attività di spaccio e traffico di droga nei boschi del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga sequestrata e trapper arrestati: "Contro il degrado, voce ai giovani"

