Droga nascosta nel bosco | fermato corriere albanese con oltre sei chili di stupefacente

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al fermo di un cittadino albanese di circa 30 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di Montevarchi, dopo giorni di pedinamenti e osservazioni, sono intervenuti in una zona boschiva di Terranuova Bracciolini, dove hanno rinvenuto 2,7 chili di cocaina e 3,8 chili di hashish nascosti in un pozzetto tra le foglie. L’uomo, già monitorato dagli investigatori, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria e il soggetto si trova ora in carcere ad Arezzo in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Lortica.it

