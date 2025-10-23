Droga in casa a Bellagio il cane Mitch trova cocaina e marijuana | denunciato 23enne
Nella mattinata di martedì 22 ottobre, i carabinieri di Bellagio, con il supporto della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Menaggio e delle unità cinofile di Casatenovo, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un 23enne del posto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
