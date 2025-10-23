Droga in casa a Bellagio il cane Mitch trova cocaina e marijuana | denunciato 23enne

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 22 ottobre, i carabinieri di Bellagio, con il supporto della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Menaggio e delle unità cinofile di Casatenovo, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un 23enne del posto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

droga casa bellagio caneBellagio, droga in casa fiutata dal cane Mitch dei carabinieri. 23enne nei guai - I carabinieri di Bellagio, con il supporto della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Menaggio e di unità cinofile di ... Lo riporta espansionetv.it

droga casa bellagio caneNascondeva droga in casa: denunciato - Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Bellagio, con il supporto della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Menaggio e di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo (Lecco), ... Da laprovinciadicomo.it

droga casa bellagio caneBellagio, il fiuto di Mitch incastra lo spacciatore 23enne: cocaina, hashish e marijuana in casa - Nella mattinata di martedì 22 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Bellagio, con il supporto della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Menaggio e di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili d ... Segnala comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Casa Bellagio Cane