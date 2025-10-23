Droga da Marano al basso Lazio | condanne ridotte in appello per il traffico di sostanze su auto modificate

Condanne confermate ma ridotte in appello per il gruppo accusato di far parte di un’organizzazione dedita al traffico di droga tra Marano e il basso Lazio, che operava con auto modificate e vani segreti per il trasporto degli stupefacenti. La sesta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli ha emesso le nuove pene, tutte scontate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Droga da Marano al basso Lazio: condanne ridotte in appello per il traffico di sostanze su auto modificate

