Droga da Marano al basso Lazio | condanne ridotte in appello per il traffico di sostanze su auto modificate

Teleclubitalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanne confermate ma ridotte in appello per il gruppo accusato di far parte di un’organizzazione dedita al traffico di droga tra Marano e il basso Lazio, che operava con auto modificate e vani segreti per il trasporto degli stupefacenti. La sesta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli ha emesso le nuove pene, tutte scontate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

droga da marano al basso lazio condanne ridotte in appello per il traffico di sostanze su auto modificate

© Teleclubitalia.it - Droga da Marano al basso Lazio: condanne ridotte in appello per il traffico di sostanze su auto modificate

News recenti che potrebbero piacerti

Fiumi di droga dal Lazio, sgominate le bande alleate - L’AQUILA «L’Abruzzo è una terra di conquista, dove lo spaccio di sostanze stupefacenti è vivo, vitale». Si legge su ilmessaggero.it

Droga, dodici arresti tra Puglia, Abruzzo e Lazio - La squadra mobile di Foggia impegnata in un'operazione di contrasto del traffico di stupefacenti, che ha portato all'arresto di 12 persone, tutti italiani, tra Abruzzo, Lazio e Puglia. rainews.it scrive

Marano, in una villa una serra hi-tech per coltivare canapa indiana: un arresto - Durante dei controlli notturni a Giugliano, i Carabinieri della stazione di Licola hanno notato un uomo a bordo di un'auto. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Marano Basso Lazio