Droga a fiumi dalla Spagna a Torino con spedizioni internazionali sgominata rete del narcotraffico

Cinque arresti e ingenti sequestri di droga nel torinese: smantellata una rete criminale attiva tra Piemonte e altre quattro regioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

