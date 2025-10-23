Dritto e Rovescio La Russa da Del Debbio per parlare di libertà di stampa

Sarà il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, l’ospite di punta della nuova puntata di Dritto e Rovescio, in onda questa sera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Rete 4 con la conduzione di Paolo Del Debbio. Anticipazioni e ospiti del 23 ottobre 2025. Con la seconda carica dello Stato, il padrone di casa affronterà i principali temi di attualità: dalla libertà di stampa alle grandi questioni internazionali, fino alle dinamiche politiche e sociali del nostro Paese. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato anche alla cronaca, con un approfondimento sull’ondata di femminicidi che sta colpendo l’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

