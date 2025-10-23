Dritto e Rovescio La Russa da Del Debbio per parlare di libertà di stampa | anticipazioni e ospiti di stasera giovedì 23 ottobre 2025
Stasera Paolo Del Debbio apre una nuova puntata di Dritto e Rovescio con un’intervista al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Focus su libertà di stampa, grandi dossier internazionali e tensioni della politica italiana. Indice. Dove e quando vederlo. Dritto e Rovescio 23 ottobre 2025 anticipazioni – I temi della serata Libertà di stampa e politica. Cronaca: l’ondata di femminicidi. Attentato a Sigfrido Ranucci.. Ospiti. FAQ Dritto e Rovescio 23 ottobre 2025 anticipazioni. Dove e quando vederlo. Giovedì 23 ottobre 2025, prima serata su Rete 4. La puntata è disponibile in streaming e on demand sulle piattaforme digitali ufficiali di Mediaset. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
A DRITTO E ROVESCIO su RETE4 si parla di "Italia divisa in due" Da una parte, famiglie costrette a rinunciare anche al cibo essenziale Dall’altra, cene da migliaia di euro con scaglie d’oro nel piatto Qui il reel completo https://instagram.com/reel/DP6 - X Vai su X
Il conduttore di Rete 4 non ricorda di dover andare in onda con Dritto e Rovescio subito dopo 4 di Sera - facebook.com Vai su Facebook
Dritto e Rovescio, La Russa da Del Debbio per parlare di libertà di stampa - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista Ignazio La Russa. Secondo davidemaggio.it
Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 23 ottobre su Rete 4: le anticipazioni del programma di Paolo del Debbio - Il conduttore Paolo del Debbio intervisterà il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale si parl ... Lo riporta corrieredellumbria.it
MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 23/10: «LA RUSSA A DEL DEBBIO, FOCUS SU FEMMINICIDI E ATTUALITÀ, INTERVENGONO BIG POLITICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA ... - Domani, giovedì 23 ottobre, torna l'appuntamento con "Dritto e rovescio", talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. agenziagiornalisticaopinione.it scrive