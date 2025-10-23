. Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità, a partire dalla libertà di stampa, fino alle grandi questioni internazionali e alle dinamiche politiche e sociali del nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 ottobre 2025