Dream As One è il nuovo brano di Miley Cyrus nella colonna sonora di Avatar | Fuoco e Cenere

Miley Cyrus ha annunciato il brano Dream As One, che farà parte della colonna sonora del film di James Cameron, Avatar: Fire and Ash, nelle sale italiane dal 17 dicembre. Il nuovo singolo è stato presentato sui social ufficiali dell’artista con un breve estratto ed è stato realizzato appositamente dalla popstar per il prossimo capitolo della saga fantascientifica e sarà pubblicato il 14 novembre. Firmata con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, apparirà nei titoli di coda del terzo film di Avatar. Sulla genesi del brano la Cyrus ha parlato di essere stata ispirata parzialmente dagli incendi che hanno devastato Los Angeles lo scorso gennaio: “Onorata di supportare Avatar: Fuoco E Cenere con una canzone originale che ho scritto con Mark Ronson e Andrew Wyatt. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

