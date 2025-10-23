Dramma in Serie A tanta paura | ricoverato d’urgenza

Tanta paura in Serie A dopo la notizia del ricovero d’urgenza in ospedale: quali sono ora le sue condizioni. La notizia del ricovero d’urgenza ha fatto preoccupare moltissimo tutti gli appassionati di calcio. Una corsa in ospedale che si è resa necessaria per curare un problema di salute che rischiava di diventare ancora più serio. Sono state ore di grande apprensione per il club e per i suoi tifosi, che hanno chiesto continuamente novità sul suo stato di salute. Nella serata di lunedì 20 ottobre Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, precisamente nel reparto di pneumologia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

