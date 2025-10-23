Dramma a Pagani 30enne si lancia dal terrazzo e muore
Un uomo di 30 anni è deceduto ieri mattina a Pagani, poco dopo le ore 10, dopo essersi lanciato dal terrazzo di un edificio in via Sant'Erasmo. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto constatare altro che il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
