Dramma a Pagani 30enne si lancia dal terrazzo e muore

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è deceduto ieri mattina a Pagani, poco dopo le ore 10, dopo essersi lanciato dal terrazzo di un edificio in via Sant'Erasmo. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto constatare altro che il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

