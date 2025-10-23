Dove vedere lo sci alpino in tv Giganti Soelden 2025 | orari programma streaming

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2025-2026. Un inizio consueto sulle nevi austriache di Soelden, dove in programma nel fine settimana ci saranno due giganti, uno femminile ed uno maschile. Si gareggia come sempre sul ghiacciaio Rettenbach e non è stato certamente un inizio di stagione sereno per l’Italia. All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

