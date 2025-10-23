Dove vedere in tv Sinner-Cobolli oggi ATP Vienna 2025 | orario esatto partite precedenti streaming
Jannik Sinner e Flavio Cobolli si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo aver sconfitto rispettivamente il tedesco Daniel Altmaier e il ceco Tomas Machac, i due azzurri si incroceranno in un avvincente derby sul cemento della capitale austriaca. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 e non incomincerà prima delle ore 17.30. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) Ad aprire il programma di giornata sul Campo Centrale sarà il confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie, poi spazio nell’ordine alla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet (non prima delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
