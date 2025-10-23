Dove vedere in tv Olimpia Milano-Valencia Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Ritorna una sfida che, complici gli ultimi anni di Eurolega, ha spesso avuto particolare risalto nel calendario continentale: l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina riceve all’Unipol Forum la visita del Valencia Basket, a quasi 15 anni dal primo confronto nella competizione tra le due (in un’altra epoca). Per la squadra di casa ci sarà da fare i conti con varie questioni. Innanzitutto è stato rilasciato Vlatko Cancar, il cui stato fisico non è evidentemente compatibile con gli obiettivi della squadra biancorossa, ed è stato inserito Nate Sestina (che, ironia della sorte, ora se la vede proprio contro il suo ex club). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

