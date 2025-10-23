Dove vedere in tv Musetti-Etcheverry oggi ATP Vienna 2025 | orario esatto programma streaming

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si completerà domani, giovedì 23 ottobre, quando scenderà in campo anche la testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, Lorenzo Musetti. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) L’azzurro affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, nel match che si giocherà sul Center Court e sarà il quinto ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 12.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.15. L’unico precedente è stato vinto da Musetti in questa stagione a Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv musetti etcheverry oggi atp vienna 2025 orario esatto programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Etcheverry oggi, ATP Vienna 2025: orario esatto, programma, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dove vedere in tv Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Il secondo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si completerà domani, giovedì 23 ... Secondo oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in palio punti pesanti per le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Secondo oasport.it

vedere tv musetti etcheverryPronostico Etcheverry-Musetti 23 Ottobre: Ottavi ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Giovedì 23 Ottobre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Etcheverry- Come scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Musetti Etcheverry