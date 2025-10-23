L’Italia affronterà la Finlandia nella semifinale degli Europei 2025 di football americano. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre (ore 13.00) al Grotenburg Stadion di Krefeld (Germania), dove gli azzurri se la dovranno vedere contro una rivale molto temibile e che vanta ben cinque titoli continentali nella propria bacheca (storico il poker confezionato tra il 1993 e il 1995, regolando tra l’altro il Bel Paese in due atti conclusivi). La nostra Nazionale ha invece trionfato in tre occasioni (1983, 1987 e 2021) e spera di tornare a cantare l’Inno di Mameli, ma il primo ostacolo della Final Four in terra teutonica sarà ostico da superare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Finlandia, Europei football americano 2025: orario semifinale, programma, streaming