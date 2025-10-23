Dove vedere in tv Berrettini-Norrie oggi ATP Vienna 2025 | orario esatto programma streaming
Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria: tornerà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il britannico Cameron Norrie. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 12.00. Nei due precedenti sul circuito maggiore l’azzurro si è sempre imposto: il più datato risale al 2021, quando Berrettini si impose in finale al Queen’s Club di Londra, il più recente è andato in scena ad inizio 2025, quando il romano vinse in quattro set al primo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Da leggere BERRETTINI: CHE LEZIONE DI UMANITÀ ED EMPATIA! È "agghiacciante..." e Musetti approva L'infortunio al tendine d'Achille di Holger Rune, subito al torneo di Stoccolma, è al centro di una polemica che ha visto una forte presa di posizi - facebook.com Vai su Facebook
L’EMOZIONE DI BERRETTINI ? Dopo il titolo del 2024 vinto da protagonista e la vittoria del 2023 vista dalla panchina a causa di un infortunio. Matteo riabbraccia l’azzurro a caccia della tripletta ? “Sappiamo che ci sono ancora dei tornei e che quest - X Vai su X
Dove vedere in tv Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in ... Riporta oasport.it
LIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match importante per la classifica ed il morale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Matteo ... Da oasport.it
Berrettini-Norrie, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha superato in due set Alexei Popyrin all'esordio: un successo importante alla prima uscita sul veloce indoor della capitale austriaca ... Si legge su msn.com