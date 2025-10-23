Dove vedere in tv Berrettini-Norrie oggi ATP Vienna 2025 | orario esatto programma streaming

Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria: tornerà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il britannico Cameron Norrie. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 12.00. Nei due precedenti sul circuito maggiore l’azzurro si è sempre imposto: il più datato risale al 2021, quando Berrettini si impose in finale al Queen’s Club di Londra, il più recente è andato in scena ad inizio 2025, quando il romano vinse in quattro set al primo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

