Dove nasce Halloween | l’Irlanda celebra le sue radici celtiche

Quando il vento di ottobre spazza le verdi colline irlandesi e le notti si allungano divorando le giornate, l'isola di smeraldo si prepara a rivendicare ciò che le appartiene da millenni. Halloween non è un'invenzione americana, come molti credono, ma affonda le sue radici nel cuore pulsante dell'Irlanda celtica, dove oltre duemila anni fa i druidi accendevano fuochi sacri per guidare gli spiriti attraverso il velo più sottile dell'anno. Il tempo sospeso di Samhain. Circa duemilacinquecento anni fa, i Celti dividevano l'anno in due metà distinte: la parte luminosa dell'estate e quella oscura dell'inverno.

