Dove nasce Halloween | l’Irlanda celebra le sue radici celtiche
Quando il vento di ottobre spazza le verdi colline irlandesi e le notti si allungano divorando le giornate, l’isola di smeraldo si prepara a rivendicare ciò che le appartiene da millenni. Halloween non è un’invenzione americana, come molti credono, ma affonda le sue radici nel cuore pulsante dell’Irlanda celtica, dove oltre duemila anni fa i druidi accendevano fuochi sacri per guidare gli spiriti attraverso il velo più sottile dell’anno. Il tempo sospeso di Samhain. Circa duemilacinquecento anni fa, i Celti dividevano l’anno in due metà distinte: la parte luminosa dell’estate e quella oscura dell’inverno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
HALLOWEEN PARTY – IRISH EDITION ? Lo sapevi che Halloween nasce proprio in Irlanda? Quest’anno celebriamo le sue vere origini con una notte da paura… al ritmo di Irish Music live! ? Cosa ti aspetta: Festa in maschera (non obbligatoria, - facebook.com Vai su Facebook
NBCUniversal e Aptos Labs portano i fan nel Web3 Durante le Halloween Horror Nights 2025, nasce Backlot Club, una piattaforma che unisce esperienze reali e digitali. Ogni premio, gioco o collezionabile viene registrato on-chain su Aptos, garantendo trasp - X Vai su X