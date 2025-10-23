Dove il mare incontra lo sport | la Liguria tra movimento e bellezza

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liguria fa dello sport un motore di sviluppo. E sabato 25 ottobre a Recco il Liguria Active Day trasforma il Lungomare Bettolo in una palestra a cielo aperto con attività gratuite per tutte le età (prenotazione obbligatoria). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dove il mare incontra lo sport la liguria tra movimento e bellezza

© Gazzetta.it - Dove il mare incontra lo sport: la Liguria tra movimento e bellezza

