Dove il mare incontra lo sport | la Liguria tra movimento e bellezza

La Liguria fa dello sport un motore di sviluppo. E sabato 25 ottobre a Recco il Liguria Active Day trasforma il Lungomare Bettolo in una palestra a cielo aperto con attività gratuite per tutte le età (prenotazione obbligatoria). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove il mare incontra lo sport: la Liguria tra movimento e bellezza

Sabato 25 ottobre - profumi di mare, sapori speciali Una nuova serata firmata Ludovico il Moro, dove il mare incontra la raffinatezza di un menù pensato per stupire: Risotto con gamberi e limone Fritto misto dorato e croccante 1 calice di vino bianco, - facebook.com Vai su Facebook

Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato - Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo ... travelquotidiano.com scrive

Congresso del Cai a Genova, Bucci: "La Liguria è mare e montagna" - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina in apertura del XIII Congresso Istruttori ... Da msn.com

Liguria modello di turismo accessibile: al TTG di Rimini il panel ‘Oltre le barriere’ - Questo il tema centrale del panel “Oltre le barriere: Liguria come modello di destinazione accessibile” svolto oggi ... Da liguriasport.com