Trump si è fatto abbindolare in due vertici, ma a furia di sentirsi dire che Putin lo ha preso in giro, ha fatto quello che gli riesce bene: una giravolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dov'è finito il «genio» di Putin? Così il presidente russo sta perdendo punti | Perché Trump non riesce a domare lo zar