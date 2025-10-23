Dov' è finito il genio di Putin? Così il presidente russo sta perdendo punti | Perché Trump non riesce a domare lo zar
Trump si è fatto abbindolare in due vertici, ma a furia di sentirsi dire che Putin lo ha preso in giro, ha fatto quello che gli riesce bene: una giravolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
Ma se quando non hai voglia di fare niente, non facessi NIENTE per davvero? Secondo noi c’è del genio in questa perla di @luca.mazzucchelli ? Settembre è finito e si ritorna alla routine, ma non per forza deve essere rigida e senza “sgarri”. È online una - facebook.com Vai su Facebook