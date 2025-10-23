Dormire e mangiare nel 1400 A Gradara la locanda medievale
Manca la macchina, ma il viaggio nel tempo è comunque assicurato. A consentire un salto all’indietro di 600 anni, assolutamente realistico, sarà il progetto del comune di Gradara che ambisce a riportare nel borgo le attività artigianali e la vita quotidiana dell’epoca tardo medievale. Dopo l’apertura dello Scriptorium, spazio di studio e di promozione della calligrafia e della miniatura a cura di Stefano Gelao, il comune si accinge con il progetto ‘Taverna medievale’ a completare un altro tassello nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr per un milione e 600mila euro, finalizzati alla divulgazione storica, attraverso un’attenta ristrutturazione dei luoghi e il recupero di antiche arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
La nostra guida per i tifosi che si recheranno in #Olanda Articolo completo nelle stories e sul nostro sito web: https://pianetanapoli.it/guida-alla-citta-di-eindhoven-come-arrivare-cosa-vedere-cosa-mangiare-dove-dormire/ - facebook.com Vai su Facebook
La domenica è fatta per mangiare tardi, dormire tutto il giorno, e lamentarsi che domani è Lunedì. © Elliott Erwitt, 1954 - X Vai su X
Dormire e mangiare nel 1400. A Gradara la locanda medievale - A consentire un salto all’indietro di 600 anni, assolutamente realistico, sarà il progetto del comune di Gradara che ambisce a riporta ... Scrive msn.com