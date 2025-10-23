Da Montepulciano a Ravenna, da San Gimignano a Monsummano. Sono le due tappe di Girogustando, la serie di serate a quattro mani organizzate da Confesercenti, che oggi e domani animeranno la nostra provincia. Si inizia questa sera con l’incontro tra i calamari del’Adriatico e l’agnello della Valdichiana. Al ristorante Poggiardelli, nella campagna che circonda il centro poliziano, è atteso l’arrivo del Portolano, un locale ravennate che da più di un decennio punta guadagnare spazi per la cucina di mare tra i gusti della clientela. Merito di Elena e Davide, che ogni giorno in via Agnello a Ravenna annotano con passione sulla personalissima lavagna del locale i frutti del loro estro e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio Girogustando, incontro di sapori