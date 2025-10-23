Doppio allarme bomba in Val Polcevera
Doppio allarme bomba in Valpolcevera nella mattinata di giovedì 23 ottobre 2025 con relativo protocollo di sicurezza scattato in breve tempo nelle due zone coinvolte.Al centro commerciale L'AquiloneNel primo caso al centro commerciale L'Aquilone di via Romairone per la segnalazione di un pacco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Allarme strade in Sardegna: aumentano gli incidenti mortali Tasso di mortalità doppio rispetto alla media nazionale. Sud Sardegna e Nuoro sono tra le province con l’indice di mortalità per incidente più alto d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Scatta il doppio allarme in casa Real Madrid: Mbappé e Mastantuono infortunati e tra undici giorni c’è la sfida con la Juve - X Vai su X
Doppio allarme bomba in Val Polcevera - Allarme rientrato al centro commerciale l'Aquilone dopo il ritrovamento di un pacco sospetto nel posteggio, in corso le operazioni in via Pastorino con artificieri della polizia, vigili del fuoco e po ... Come scrive genovatoday.it
Doppio allarme bomba: prima in via XX Settembre poi in via Macaggi, artificieri sul posto - Condividi Allarme bomba, trolley sospetto in via XX Settembre 1 Foto da: Doppio allarme bomba: prima in via XX Settembre poi in via Macaggi, artificieri sul posto Allarme bomba, trolley sospetto in vi ... Segnala genovatoday.it