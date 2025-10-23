Doppia stangata a Putin | Ue e Trump colpiscono energia e petrolio

Bruxelles, 23 ottobre 2025 – Il Consiglio Ue ha approvato oggi, giovedì 23 ottobre 2025, il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo annuncia la presidenza di turno danese, spiegando che la procedura scritta si è conclusa senza alcuna obiezione. Sanzioni pesanti anche da Trump. Le nuove misure Ue vanno a colpire l’export di Gnl russo e arrivano dopo quelle annunciate ieri dagli Usa verso le principali compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil. Ieri anche il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni verso le principali compagnie petrolifere russe, invitando Mosca ad accettare immediatamente il cessate il fuoco in Ucraina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

