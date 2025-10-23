Dopo trent' anni ho vinto tre a zero Ma ho ancora i conti correnti bloccati dai pm

La notizia? "L'ho appresa dal Foglio". È finita tre a zero? "Sì, tre a zero. Tribunale, corte d'appello e ora Cassazione. Non ci sono rapporti fra il sottoscritto e Berlusconi e Cosa nostra". Da quanti anni va avanti questa storia? "Una trentina, credo dal 1994. Subito dopo le elezioni, quelle della discesa in campo del Cavaliere, mi ero messo in testa di creare un partito strutturato e organizzato come un'azienda. In realtà avevo in mente il vecchio Pci, la scuola delle Frattocchie, lo studio della storia e della Costituzione, la classe dirigente ben preparata. Ma subito cominciarono a uscire i primi articoli sull'Espresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dopo trent'anni ho vinto tre a zero. Ma ho ancora i conti correnti bloccati dai pm"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Srebrenica trent'anni dopo: al via il pellegrinaggio. Domani, giovedì 23 ottobre, inizia il pellegrinaggio interreligioso promosso da #focsiv e UCOI con il supporto di IPSIA ACLI Cristiani e musulmani cammineranno insieme tra Sarajevo, Mostar e Srebrenica - facebook.com Vai su Facebook

Dopo trent'anni di carriera davanti alla macchina da presa, James McAvoy ha presentato alla Festa del Cinema di Roma la sua opera prima come regista "California Schemin" è un film che parla giovani, di musica, di inganni e sotterfugi, ma che soprattutto ri - X Vai su X

Perché dopo 30 anni continuiamo a cantare ‘Wonderwall’ - Forse non smette mai di piacerci perché esprime un desiderio di catarsi ... Lo riporta rollingstone.it

Amica scomparsa e ritrovata: perché dopo 35 anni è cambiata? - Un ritorno inatteso di un’amicizia interrotta lascia dubbi e ferite irrisolte. Segnala medicitalia.it

Daniele Luchetti e “La scuola”: “Trent’anni dopo è ancora metafora di una vita intera” - Alice nella città propone la versione restaurata del film culto di Daniele Luchetti, in ritratto ironico, affettuoso e amaro di una generazione di insegnanti e studenti ita ... Si legge su msn.com