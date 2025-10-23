Dopo lo spot contro la caccia Fondazione Capellino si rivolge ai parlamentari | Fermate il DDL caccia

Dopo la campagna pubblicitaria “Niente giustifica la caccia”, Fondazione Capellino-Almo Nature ha diffuso due sondaggi Ipsos e Piepoli: la maggioranza degli italiani è contraria al DDL Caccia e chiede maggiori tutele per fauna selvatica e la biodiversità. La Fondazione ha anche organizzato un dibattito sulle posizioni pro e contro la caccia e sul disegno di legge in discussione in Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

