Dopo la vittoria con Norrie l’Italia ritrova il suo campione | Berrettini!

Berrettini e quel gesto dopo la vittoria con Norrie che racconta tutto: l'Italia ritrova il suo campione. La Davis senza Sinner ora fa meno paura: Matteo è tornato The Hammer. Contro Norrie una vittoria di cuore e tecnica: ora sotto con De Minaur. Ritorna Berrettini. E lo fa a modo suo, come un martello. Tre ore e mezza sono servite a Matteo per riprendersi la scena e battere Cameron Norrie. Come riporta il Corriere dello Sport è stata una vittoria ricca di significati, non solo tecnici. Ad un certo punto in campo sembrava più il cuore che le gambe a spingere il nostro campione ritrovato verso la vittoria.

