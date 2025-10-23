Dopo aver sparato sulla famiglia la sinistra si lagna per le culle vuote

Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I media progressisti usano la denatalità contro il governo e parlano di welfare insufficiente. Ma, come spiega lo statistico Roberto Volpi, il calo delle nascite è dovuto alla demolizione del focolare domestico. Da loro appoggiata. 🔗 Leggi su Laverita.info

