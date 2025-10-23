Dopo aver sparato sulla famiglia la sinistra si lagna per le culle vuote
I media progressisti usano la denatalità contro il governo e parlano di welfare insufficiente. Ma, come spiega lo statistico Roberto Volpi, il calo delle nascite è dovuto alla demolizione del focolare domestico. Da loro appoggiata. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Fuga per le strade di #Carbonia, i due arrestati dopo aver lanciato dall'auto un pacco pieno di marijuana - facebook.com Vai su Facebook
Dopo anni di disastri, dopo aver messo in ginocchio un intero settore e danneggiato aziende, lavoratori e famiglie, Bruxelles si accorge di aver sbagliato. Che vergogna. - X Vai su X
Pescara, gip: “Antonio Mancini voleva sterminare la famiglia del figlio dopo aver ucciso l’ex moglie” - Gli elementi emersi portano a ritenere "sussistente la volontà dell'indagato di tentare di sterminare la restante famiglia del figlio" ... Si legge su fanpage.it
Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia, il nipote 12enne: «Urlava "vi uccido tutti", ha colpito nonna poi ha sparato verso di me» - Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia di suo figlio, nipotino 12enne compreso. leggo.it scrive
Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia, il nipote 12enne: «Urlava "vi uccido tutti"» - Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia di suo figlio, nipotino 12enne compreso. Riporta msn.com