Dopo anni disastrosi e un divorzio difficile Tiziano Ferro torna a fare quello che sa fare meglio | raccontarsi attraverso la musica

T iziano Ferro ricomincia da zero a 45 anni e lascia il segno della sua rinascita artistica e personale con un nuovo album, Sono un grande, in uscita il 24 ottobre per Sugar Music. Un disco che non celebra l’ego, ma la vulnerabilità. Che non urla la perfezione, ma accoglie l’imperfezione come forza e verità. Nuova musica, nuova etichetta, nuovo management, ma soprattutto nuova vita. « Dopo il divorzio, mi sono rimesso al mondo. Nel disco ovviamente c’è finito tutto quello che è accaduto in questi due anni, un grande disastro ma non solo. È un disco di insicurezze ma anche di supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita», racconta il cantautore al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo anni «disastrosi» e un divorzio difficile, Tiziano Ferro torna a fare quello che sa fare meglio: raccontarsi attraverso la musica

